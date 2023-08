„Traum wird wahr“: Wozniacki zieht in dritte Runde ein

Dabei zeigte Wozniacki eine starke Leistung und war auch läuferisch in Topform. Um ihren Hals baumelten zwei Goldketten mit Namen in kursiver Schrift: Olivia, für ihre zwei Jahre alte Tochter und James, für ihren zehn Monate alten Sohn. „Ich bin so glücklich, dass ich morgen mit den Kids relaxen und eine Stunde trainieren kann“, sagte Wozniacki und blickte glücklich zu ihrer Familie mit Ehemann David Lee, einem früheren Basketball-Profi in der NBA, auf der Tribüne. Am Freitag (Ortszeit) geht es gegen die Amerikanerin Jennifer Brady um den Achtelfinaleinzug.