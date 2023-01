Triumph bei Australian Open: Sabalenka am Ziel ihrer Träume

Die frühere Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic glaubt gar an eine Ära der sportlichen Rivalität zwischen den beiden Finalistinnen: „Wir sehen zwei Spielerinnen, die auch in den nächsten Jahren in großen Finals oft gegeneinander spielen werden, und das wird dem Frauen-Tennis den Push geben.“ Rybakina hätte nichts dagegen: „Ich hoffe, wir werden noch viele Kämpfe haben.“