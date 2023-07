Tschechin Vondrousova erste Halbfinalistin in Wimbledon

London (dpa) - . Die Tschechin Marketa Vondrousova hat in Wimbledon überraschend das Halbfinale erreicht. Die 24-Jährige gewann in London gegen die Amerikanerin Jessica Pegula mit 6:4, 2:6, 6:4 und überstand damit zum ersten Mal in ihrer Tennis-Karriere beim Rasen-Klassiker das Viertelfinale.