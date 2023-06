Tsitsipas bestätigt Beziehung mit Badosa: „Sind ein Paar“

„Ja, wir sind ein Paar. Aber nicht nur. Wir sind Seelenverwandte“, sagte der Topgesetzte des Stuttgarter Rasenturniers in der „Bild“. „Ich habe mich noch nie so angezogen gefühlt und so viel Schönheit gefunden“, sagte der 24-Jährige über die ein Jahr ältere Badosa. In den vergangenen Tagen hatten die beiden schon Bilder von sich in den sozialen Medien gepostet.