Turnier in Nottingham geht trotz Bluttaten im Zentrum weiter

Besucher sollten mehr Zeit für die Anreise einplanen. Am Montag hatte Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ihr erstes Spiel in Nottingham gewonnen.Mehrere Straßen in der Innenstadt waren wegen eines großen Polizeieinsatzes gesperrt. Bei drei verschiedenen Vorfällen an mehreren Tatorten wurden am frühen Morgen drei Menschen getötet und drei weitere verletzt. Ein 31 Jahre alter Mann wurde wegen Mordverdachts festgenommen.