Ukrainischer Profi Stachowski kritisiert Tennistouren

„Sie waren Pioniere in Bezug auf die Art und Weise, was richtig und was falsch sein sollte“, sagte Stachowski. „Leider haben sie unter ihren Verbündeten keine Unterstützung gefunden. Damit meine ich die anderen Grand-Slam-Turniere. Und dann hatten wir noch die besonders traurige Situation, dass die beiden Touren (ATP und WTA) Wimbledon auch noch dafür bestraft haben.“