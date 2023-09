US-Jungstar Gauff feiert emotionalen US-Open-Triumph

Gauff ist der erste amerikanische Teenager seit Serena Williams 1999, der die US Open gewinnen konnte. Im Vorjahr hatte sie das Finale bei den French Open gegen Iga Swiatek noch klar verloren. Diese Niederlage habe ihr das Herz gebrochen, erinnerte Gauff in ihrer Rede und richtete sich an ihre Kritiker. „Danke an alle, die nicht an mich geglaubt haben“, sagte sie. „Die, die gedacht haben, dass sie Wasser in mein Feuer schütten, sie haben nur Benzin hinzugefügt und jetzt brenne ich so hell.“