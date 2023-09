US Open: Keys will Favoritin Sabalenka stoppen

Die 28-Jährige setzte sich mit 6:1, 6:4 gegen die tschechische Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova durch. Keys steht zum zweiten Mal nach 2017 unter den besten Vier beim Grand-Slam-Turnier in New York. Vor Keys und Sabalenka treffen am Donnerstag US-Star Coco Gauff und Karolina Muchova aus Tschechien aufeinander.