US Open: Verletzter Zverev verpasst Überraschung

„Ich bin so glücklich wieder hier zu sein, das habe ich vermisst während meiner Verletzung“, sagte Zverev noch kurz vor dem Einlaufen ins größte Tennis-Stadion der Welt. Dabei erinnerte er an seine schwere Knöchelverletzung aus dem Vorjahr, nach der er mehr als ein halbes Jahr pausieren musste. „Ich werde alles tun, was ich kann. Hoffentlich wird es ein spaßiges Match.“ Die Erwartungen erfüllten sich jedoch nicht. Dass Zverev zuvor mit mehr als 14 Stunden in vier Partien bei diesen US Open fast sechs Stunden länger als Alcaraz auf dem Platz stand, war deutlich zu sehen.