Venus Williams sagt Start bei Australian Open ab

Die fünfmalige Wimbledon-Siegerin hatte in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte im vergangenen August nur vier Turniere in den USA bestreiten. Bei diesen Turnieren kam sie nicht über die erste Runde hinaus und beendete ihre Saison mit einer Niederlage gegen Alison van Uytvanck bei den US Open.