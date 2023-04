Vier Matchbälle abgewehrt: Tennisprofi Rune siegt in München

In einer Neuauflage des Vorjahresfinals setzte sich der 19 Jahre alte Däne am Sonntag in einem wahren Sandplatz-Krimi 6:4, 1:6, 7:6 (7:3) gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp durch und feierte den vierten Turniersieg seiner Karriere. Im Entscheidungssatz hatte Rune beim Stand von 2:5 und 5:6 jeweils zwei Matchbälle abgewehrt, bevor er schließlich nach 2:52 Stunden seinen ersten Matchball verwandelte.