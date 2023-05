Vor French Open: Zverev spielt beim Turnier in Genf

In der kommenden Woche wird Zverev in der Weltrangliste sogar von Jan-Lennard Struff als bestem deutschen Tennisspieler abgelöst. Der 33 Jahre alte Warsteiner spielt in dieser Woche nach einer kurzen Pause im Anschluss an das Masters-1000-Event in Madrid beim Challenger-Turnier in Bordeaux. Dort steht Struff nach einem klaren 6:3, 6:2 gegen den Franzosen Corentin Moutet nun im Halbfinale. In der kommenden Woche will Struff wie Zeverv in Genf an den Start gehen.