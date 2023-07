Weltranglisten-Erste Swiatek in Wimbledon locker weiter

Swiatek hatte in der vergangenen Woche beim WTA-Turnier in Bad Homburg wegen Unwohlseins vor ihrem Halbfinale aufgeben müssen. Doch zum Auftakt von Wimbledon machte die Nummer eins der Tennis-Welt einen guten Eindruck und geriet zu keiner Zeit in Gefahr. „Zum Glück war es keine Lebensmittelvergiftung. Ich fühle mich gut“, sagte sie nach ihrem Sieg.