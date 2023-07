Wimbledon-Einladung: Petkovic dachte an Fehler im System

Umso überraschter war sie, als sie unmittelbar nach dem Ende ihrer Karriere im Herbst 2022 eine Einladung für das Legenden-Turnier in Wimbledon in diesem Jahr erhielt. „Wimbledon ist das einzige Grand-Slam-Turnier, wo ich eigentlich nie wirklich gut gespielt habe. Also habe ich direkt geantwortet, dass es sich um einen Fehler im System handeln müsse“, sagte Petkovic in London. Doch die Veranstalter blieben bei ihrer Einladung. „Sie haben gesagt, sie würden denken, dass ich Spaß machen würde“, erzählte die 35-Jährige und ergänzte lachend. „Und da wusste ich, ok, wegen meines Tennis haben sie mich nicht eingeladen.“