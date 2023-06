Wimbledon-Finalist Kyrgios sagt Start in Halle ab

Der 28 Jahre alte Australier sagte kurzfristig seine Turnier-Teilnahme im westfälischen Halle wegen einer Knieverletzung ab, wie die Profiorganisation ATP mitteilte. Kyrgios hatte nach einer Knie-Operation in der vergangenen Woche in Stuttgart sein erstes Match in diesem Jahr bestritten, aber gleich in der ersten Runde verloren. Anschließend bat er seine Fans um Geduld.