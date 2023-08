Wo Tennis-Fans die US Open sehen können

Das Geld und das Konzept scheinen gestimmt zu haben. Nun will Sportdeutschland.TV jedes Spiel des Turniers in New York übertragen, für die Hauptrunde bietet der Sender täglich eine kostenlose Konferenz. Wer das volle Programm der US Open sehen will, konnte bis zum 20. August ein Turnierticket für 20 Euro kaufen. Jetzt sind 25 Euro fällig.