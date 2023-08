Wozniacki nach Comeback-Sieg: Tennis wie Fahrrad fahren

Das Turnier in Montreal dient der zweifachen Mutter als Vorbereitung auf die US Open, die ab dem 28. August in New York stattfinden. „Es war so seltsam, weil ich gestern Abend ins Bett gegangen bin und dachte: 'Moment, die Kinder müssen aufwachen, und dann frühstücken wir zusammen, und dann, Moment, wie passt das in meinen Zeitplan?“, sagte Wozniacki über die Vorbereitung auf ihr erstes Match als Mutter.