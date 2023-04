WTA kehrt trotz Sorge um Peng Shuai nach China zurück

Wie es ihr nun geht? Die chinesische Tennisspielerin Zheng Qinwen (20) spricht, wie sie jetzt in Stuttgart erzählte, nicht mit anderen Profis darüber. Mit Peng Shuai (37) habe sie auch vorher keinen Kontakt gehabt, sagte sie auch angesichts des Altersunterschieds. Nachdem sie Fragen zunächst ausgewichen war, antwortete die Nummer 25 der Welt: „Ich denke, es geht ihr ziemlich gut in China, und sie hat ein normales Leben. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie es ihr geht. Ich konzentriere mich mehr auf mich selbst.“ In China waren die Anschuldigungen von Anfang an streng zensiert worden. Chinesische Medien berichteten fast überhaupt nicht. Diskussionen in sozialen Netzwerken wurden meistens sofort gelöscht.