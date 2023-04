WTA-Tour kehrt im Herbst nach China zurück

Die WTA räumte nun ein, dass sie mit ihrem Boykott nicht alle Ziele erreicht habe. So gab es weiterhin kein direktes Treffen zwischen der 37 Jahre alten Peng Shuai und WTA-Verantwortlichen. „Wir haben nicht alles erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Aber wir hatten Kontakt zu Menschen, die dicht an Peng dran sind, und uns wurde versichert, dass sie mit ihrer Familie sicher in Peking lebt“, hieß es in der WTA-Mitteilung.