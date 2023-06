Zum zwölften Mal: Djokovic im Halbfinale bei French Open

„Er war über zwei Sätze der bessere Spieler und dann habe ich einen perfekten Tie-Break gespielt“, sagte Djokovic. „Ich bin froh, diese große Herausforderung gemeistert zu haben.“ Er wurde über 3:38 Stunden erstmals das komplette Spiel lang richtig gefordert. Der 36-Jährige konnte sich aber wieder auf seine Nervenstärke verlassen und gewann auch den fünften Tie-Break bei dieser Auflage des Sandplatzklassikers in Paris. Djokovic baute seine Bilanz auf neun Siege in zehn Duellen mit Chatschanow aus. Der Weltranglistenelfte hatte zuletzt bei den US Open und den Australian Open jeweils das Halbfinale erreicht.