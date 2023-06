Zverev-Gegner Etcheverry denkt emotional an tote Schwester

Nach seinem Sieg fiel Etcheverry auf die Knie und blickte mit Tränen in den Augen in den Himmel. Argentinischen Medien zufolge war seine ältere Schwester im vergangenen Jahr an Krebs gestorben. Der Weltranglisten-49. hatte überraschend das Viertelfinale im Stade Roland Garros erreicht und trifft am Mittwoch auf Zverev.