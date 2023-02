Zverev gewinnt Auftaktspiel in Rotterdam

Allerdings leistete sich die deutsche Nummer eins erneut viele einfache Fehler und machte sich das Leben so selbst unnötig schwer. Weil sich Kwon Soon Woo zudem steigerte, entwickelte sich ein ausgeglichenes Match, im zweiten Satz gab keiner der beiden Spieler seinen Aufschlag ab. Am Ende setzte sich Zverev aber im Tie-Break mit aggressivem Spiel und Nervenstärke durch. Es war erst sein zweiter Sieg auf der ATP Tour nach seiner langen Verletzungspause.