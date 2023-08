Zverev gewinnt bei US Open deutsches Duell mit Altmaier

New York (dpa) - . Alexander Zverev hat das deutsche Duell mit Daniel Altmaier bei den US Open gewonnen und mit einiger Mühe die dritte Runde erreicht. Der 26 Jahre alte Tennis-Olympasieger bezwang seinen Davis-Cup-Teamkollegen in 3:43 Stunden mit 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3.