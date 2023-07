Zverev happy: Nach Heimsieg nun auch neuer Reisepass

Hamburg (dpa) - . Der Heimsieg beim Tennis-Turnier in Hamburg war für Alexander Zverev nicht das einzige Erfolgserlebnis. „Ich habe einen neuen Reisepass“, verkündete der Olympiasieger nach seinem Finalerfolg am Sonntag gegen den Serben Laslo Djere. Zverev benötigt den Ausweis, um am Mittwoch nach Kanada fliegen. Ab dem 7. August wird er beim Masters-Turnier in Toronto spielen. Die US Open - das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison - finden vom 28. August bis zum 10. September in New York statt.