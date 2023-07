Zverev heiß auf Wimbledon: „In Paris Knoten geplatzt“

London (dpa) - . Nach seinem Halbfinal-Einzug bei den French Open ist Alexander Zverev heiß auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon. Nach seiner schweren Fußverletzung sieht sich der 26-Jährige inzwischen wieder bereit für große Taten. „Um ehrlich zu sein, in Paris ist der Knoten geplatzt“, sagte Zverev in einem Interview von „Sports Illustrated“. „Nach meiner Verletzung habe ich immer gesagt, dass ich dieses eine Resultat brauche, und das habe ich mit meinem Halbfinale in Roland Garros geschafft.“