Zverev hofft auf dauerhafte Klärung von Insulin-Frage

Paris (dpa) - . Der an Diabetes erkrankte Alexander Zverev sieht die Debatte um seine Insulin-Spritzen bei den French Open als geklärt an. Mit Blick auf den Rasenklassiker in Wimbledon berichtete der Tennis-Olympiasieger aber noch von offenen Fragen. „Hier kann ich machen, was ich will“, sagte der 26-Jährige nach seinem Halbfinaleinzug in Paris. „Das war die Entscheidung für diese Woche und dann werden sie wegen Wimbledon erneut entscheiden.“