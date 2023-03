Zverev im Achtelfinale: „Einfach einen Weg gefunden“

In seiner Karriere ist es die dritte Achtelfinal-Teilnahme bei dem Wettkampf in der kalifornischen Wüste. Über das Viertelfinale hinaus gekommen ist der Hamburger dabei noch nie. Es war erst das zweite Mal seit seiner schweren Knöchelverletzung bei den French Open im vergangenen Sommer, dass er bei einem Turnier mindestens zwei Partien in Serie gewonnen hat. „Es ist vor allem jetzt wichtig nach dieser Phase, auch solche Matches zu gewinnen“, sagte er.