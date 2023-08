Zverev im Halbfinale von Cincinnati - Nun gegen Djokovic

Nach zuvor neun Niederlagen in Folge gegen Top-Ten-Spieler war dieser Sieg für Zverev besonders wichtig. Das Duell mit Djokovic steigt am Samstagabend (Ortszeit) und dürfte ein Gradmesser für die US Open in New York (28. August bis 10. September) werden. Das zweite Halbfinale bestreiten der Spanier Carlos Alcaraz und Polens Hubert Hurkacz. Bei einem Turniersieg in Cincinnati würde Zverev eine Rückkehr unter die besten Zehn der Weltrangliste feiern.