Zverev im Tennis-Halbfinale von Genf - Gegner gibt auf

Zverev zeigte Verständnis für die Entscheidung seines Kontrahenten, kurz vor Beginn des Grand-Slam-Turniers in Paris auf Sand am Sonntag, nichts zu riskieren. „Es war die richtige Entscheidung für ihn. Es ist nicht schön, so zu gewinnen, aber ich bin froh, im Halbfinale zu stehen“, sagte der frühere Weltranglistenzweite im Interview auf dem Platz.