Zverev in Rom gegen Medwedew raus - Hanfmann überrascht

Rom (dpa) - . Alexander Zverev ist auch beim Tennis-Turnier in Rom gegen seinen russischen Rivalen Daniil Medwedew ausgeschieden. Der Olympiasieger verlor im Achtelfinale am Dienstag 2:6, 6:7 (3:7) und scheiterte wie schon zuletzt in Monte Carlo am Weltranglisten-Dritten. Dort hatten sich beide nach einem engen Match gegenseitig vorgeworfen, unfair zu agieren. Auch diesmal beschwerte sich Medwedew über einen Zuschauer, der ihn gestört habe, insgesamt verlief die Partie aber fair.