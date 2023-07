Zverev in Wimbledon glanzlos weiter - Niemeier überrascht

„Er war ein schwerer Gegner. Der Regen war ein schwerer Gegner. Ich bin einfach froh, wieder in Wimbledon zu sein“, sagte Zverev, der es nun an diesem Freitag mit dem japanischen Lucky Loser Yosuke Watanuki zu tun bekommt. „Es werden ein paar anstrengende Tage. Ich spiele morgen, ich spiele wahrscheinlich auch am Samstag - natürlich nur, wenn ich gewinne“, sagte Zverev, der in Wimbledon in seiner Karriere bislang noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen ist. „Wimbledon ist das historischste Tennis-Turnier der Welt, vielleicht eines der historischsten Sportevents der Welt. Ich bin einfach froh, hier wieder spielen zu können.“