Zverev kämpft sich bei US Open ins Achtelfinale

New York (dpa) - . Alexander Zverev hat bei den US Open nach hartem Kampf das Achtelfinale erreicht. Der Tennis-Olympiasieger bezwang am späten Samstagabend (Ortszeit) den Bulgaren Grigor Dimitrow in 3:42 Stunden mit 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:1.