Zverev kämpft sich ins Viertelfinale bei US Open

Nach langem Kampf erreichte Alexander Zverev bei den US Open das Viertelfinale.

Bis in die frühen Morgenstunden muss Tennis-Olympiasiger Alexander Zverev in New York kämpfen, um weiterzukommen. Der Viertelfinaleinzug wird von einem Zuschauer gestört.