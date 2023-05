Zverev kehrt zum Stuttgarter Tennis-Turnier zurück

„Die Absprache ist ganz klar, dass Sascha Zverev in Stuttgart spielt. Wir haben mit ihm eine Vereinbarung abgeschlossen“, sagte der Stuttgarter Turnierdirektor Edwin Weindorfer auf die Frage, ob er auch mit Zverev rechne, sollte dieser beispielsweise überraschend erneut ins Halbfinale von Roland Garros einziehen. Die French Open in Paris enden am Wochenende vor dem Stuttgarter Turnier. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag.