Zverev mit Prestigesieg gegen Medwedew

Das Duell Zverev gegen Medwedew hat nicht nur eine sportliche Vorgeschichte. Nach Zverevs knapper Dreisatzniederlage Mitte April in Monte Carlo hatten sich beide öffentlich gegenseitig scharf kritisiert. „Ich nehme Fairness und Sportsmanship sehr, sehr ernst. Davon hat er leider nichts“, hatte Zverev gesagt: „Er versucht, alles zu tun, wenn er hinten liegt. Darüber bin ich extrem enttäuscht als Sportler.“ Medwedew konterte: „Sascha lebt in seiner eigenen Welt und wenn er verliert, findet man 25 Interviews, in denen er seltsame Dinge von sich gibt. Wenn er sagt, dass jemand unfair spielt, sollte er sich selber mal im Spiegel anschauen.“ Inzwischen haben sich beide Sportler aber ausgesprochen.