Zverev sieht sich auf gutem Weg - Freude über Beckers Tipps

Mit seinem Erfolg sorgte Zverev in der Qualifikationspartie gegen die Schweiz für das wichtige 1:1, nachdem Oscar Otte zuvor gegen die Schweizer Nummer eins Marc-Andrea Hüsler in drei Sätzen verloren hatte. Die Entscheidung über den Einzug in die Gruppenphase fällt nun am Samstag, wenn ab 13.00 Uhr zunächst das Doppel auf dem Programm steht. Danach spielt Zverev gegen Hüsler, ehe sich Otte und Wawrinka gegenüberstehen. Änderungen sind aber noch möglich.