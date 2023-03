Zverev souverän in dritter Runde in Indian Wells

Für Zverev war es das erste Spiel bei dem mit 10,1 Millionen US-Dollar (9,48 Mio Euro) dotierten Turnier in der kalifornischen Wüste. In der ersten Runde hatte er als an Nummer zwölf gesetzter Spieler ein Freilos. In der dritten Runde trifft er entweder auf Roberto Bautista Agut aus Spanien oder den Finnen Emil Ruusuvuori.