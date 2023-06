Zverev tritt nach Zerrung in Halle an

Vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (3. bis 16. Juli) will Zverev ab Donnerstag in Halle das erste Mal nach dem Aus in Frankreich wieder trainieren, Turnierstart ist am Samstag. „Es ist auch gut, dass der Körper ein bisschen Ruhe hat“, sagte Zverev. Die Verletzung habe er gut im Griff, sagte er: „Es ist nichts kaputt, es ist tatsächlich nur eine Zerrung.“