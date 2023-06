Zverev trotz Paris-Aus zufrieden, verpasst aber Stuttgart

Wegen seiner Oberschenkel-Verletzung fällt für den 26-Jährigen das anstehende Rasenturnier in Stuttgart ins Wasser. „Das lässt meine körperliche Verfassung leider jetzt nicht zu“, sagte der Tennis-Olympiasieger in einer Mitteilung der Organisatoren. „Dabei habe ich mich schon sehr auf das Turnier und die besondere Atmosphäre am Weissenhof gefreut.“ Für das ATP-Turnier in Stuttgart, bei dem am Montag die Partien im Hauptfeld beginnen, hatte er eigentlich eine Wildcard erhalten. Vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (3.-16. Juli) ist Zverev als Nächstes im westfälischen Halle gemeldet.