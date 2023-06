Zverev über Halbfinalgegner Ruud: „Solider Tennisspieler“

Paris (dpa) - . Alexander Zverev geht mit Respekt vor der Erfahrung seines Halbfinalgegners Casper Ruud in das Duell bei den French Open. „Casper war schon mal in dieser Situation, er war letztes Jahr hier im Finale, er weiß ganz genau, was zu tun ist“, sagte der Tennis-Olympiasieger über den 24 Jahre alten Norweger. „Er ist ein sehr, sehr guter Tennisspieler, ein sehr solider Tennisspieler.“