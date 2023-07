Zverev und Co. in Davis-Cup-Relegation in Mostar auf Sand

Deutschland geht als klarer Favorit in die Partie in Bosnien. „Egal, in welcher Konstellation wir dort antreten, sollten wir in allen fünf Begegnungen der Favorit sein“, hatte Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann nach der Auslosung im Februar gesagt: „Daher kann das Ziel nur sein, sich für die Davis-Cup-Qualifiers im nächsten Jahr zu qualifizieren.“