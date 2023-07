Zverev und der Reisepass - „Aus Versehen“ eingesteckt?

„Dann bin ich zurückgekommen und mein Pass war nicht mehr da“, sagte Zverev. „Das heißt vielleicht, dass ihn jemand aus Versehen - hoffe ich mal - eingesteckt hat.“ Nach dem Rasen-Klassiker in Wimbledon nahm Zverev an einem Turnier im schwedischen Bastad teil, wo er den Reisepass ebenso wie auf dem Trip nach Hamburg nicht benötigte. Erst bei den folgenden Turnieren in Nordamerika braucht er wieder einen Reisepass.