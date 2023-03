Zverev verliert in Miami klar gegen Japaner Daniel

Der 25 Jahre alte Hamburger war der am höchsten gesetzte Profi, der beim Masters-Turnier in Miami ausgeschieden ist. Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz aus Spanien gewann zum Auftakt deutlich mit 6:0, 6:2 gegen den Argentinier Facundo Bagnis. Der 19 Jahre alte Titelverteidiger muss das Turnier in Miami erneut gewinnen, um seine Spitzenposition zu behalten.