Zverev verpasst Viertelfinale in Paris-Bercy

Am Abend (nicht vor 20.30 Uhr) bestreitet auch Daniel Altmaier sein Achtelfinale. Der 25-Jährige aus Kempen, der in der zweiten Runde von einer verletzungsbedingten Absage des US-Amerikaners Taylor Fritz profitiert hatte, tritt gegen den von Tennis-Ikone Boris Becker trainierten Dänen Holger Rune an.