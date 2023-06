Zverev vor Halle-Turnier: „Im Training relativ ordentlich“

Pech hatte der French-Open-Halbfinalist, der wegen einer schweren Fußverletzung 2022 monatelang ausgefallen war, bei der Auslosung. Zverev muss in der ersten Runde am Montag gegen den an Nummer acht gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut antreten. „Rasen ist sein Lieblingsbelag, da hat er seine besten Ergebnisse. Deswegen ist es natürlich nicht einfach für mich“, sagte Zverev, „aber ich freue mich auf das Match und auf die hoffentlich folgenden Matches danach“. Für das derzeit laufende Turnier in Stuttgart hatte er wegen einer Oberschenkelzerrung abgesagt.