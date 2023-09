Zverev wieder in Top Ten der Weltrangliste

Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen gab es einen Wechsel an der Spitze. US-Open-Sieger Novak Djokovic übernahm von Alcaraz erstmals seit Mitte Juni wieder die Nummer eins. Der 36 Jahre alte Serbe geht in seine 390. Woche auf der Top-Position und baut seinen Rekord damit weiter aus. Djokovic hatte in New York mit dem Finalsieg über den Russen Daniil Medwedew seinen 24. Grand-Slam-Titel gefeiert.