Zverev zu Political Correctness: Man möchte gut rüberkommen

Dem Vorwurf, dass es der neuen Tennis-Generation an starken Charakteren mangele, widersprach Zverev aber. „Ein Blick auf die Rivalität zwischen Medwedew und Tsitsipas reicht, um das Gegenteil zu beweisen“, meinte der Deutsche. In den Medien komme es vielleicht so rüber, als würde es weniger Rivalität geben als früher. „Ich kann aber versichern, dass es die in der Umkleide immer noch ausreichend gibt. Nicht nur zwischen Medwedew und Tsitsipas“, stellte Zverev klar.