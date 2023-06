Zverevs Spaß in Halle: „Ganzes Stadion hinter mir“

Halle/Westfalen (dpa) - . Es ist noch nicht lange her, da saß Alexander Zverev wie ein Häufchen Elend bei den BMW Open in München im Presseraum. Gerade hatte er sein Auftaktmatch verloren, die Erwartungen in der bayerischen Landeshauptstadt damit wieder einmal nicht erfüllt. „Ich komme in den letzten paar Jahren nur schwer mit dem Druck klar, in Deutschland zu spielen“, sagte der Olympiasieger tief enttäuscht. „Ich bin unfassbar nervös. Ich zeige im Match nicht annähernd das Niveau, das ich im Training zeige.“