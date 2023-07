Zwei Siege: Siegemund beim Turnier in Warschau im Finale

Warschau (dpa) - . Laura Siegemund hat beim Frauentennis-Turnier in Warschau an einem Marathon-Tag mit zwei Siegen den Einzug in ihr viertes Einzel-Finale auf der WTA-Tour geschafft. Die Schwäbin gewann in einem deutschen Halbfinal-Vergleich nach knapp drei Stunden 5:7, 6:3, 6:4 gegen Tatjana Maria.