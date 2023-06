Tennis-Hessenmeistertitel für Wetzlarer Seniorin Monika Hahn

Auch bei den Damen 65 eine Macht in Hessen: Nachdem sie 2022 noch in der nächstjüngeren Altersklasse triumphiert hatte, holt die Wetzlarerin Monika Hahn erneut den Titel. (© Steffen Bär)

Die Nummer zwei der Regionalliga-Damen 65 des TC Wetzlar tritt bei den Landestitelkämpfen in Arheilgen diesmal bei den 65ern an. Und ist auch in dieser AK nicht zu schlagen.